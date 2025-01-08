Англія

Воротар "сорок" близький до переходу в Аш-Шабаб.

Досвідчений резервний воротар Ньюкасл Юнайтед Мартін Дубравка близький до переїзду в чемпіонат Саудівської Аравії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 35-річний словак досяг повної домовленості з Аш-Шабабом щодо свого зимового трансферу.

Зазначається, що Дубравка зараз чекає на остаточне рішення чи "зелене світло" від Ньюкасла, перш ніж приєднатися до клубу Саудівської Про-Ліги.

У поточному сезоні Мартін Дубравка провів за "сорок" вісім матчів у всіх турнірах, в яких він пропустив два голи та шість разів відстояв "на нуль".