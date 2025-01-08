Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну потрапив до сфери інтересів лондонського Челсі. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, керівництво "пенсіонерів" розглядає варіант із підписанням 19-річного англійця, проте наразі не робило конкретних кроків для здійснення цього трансферу.

Мейну входить до шорт-листа Челсі, але цієї зими лондонці не робитимуть конкретних кроків для того, щоб переманити талановитого хавбека до своєї команди.

У поточному сезоні Коббі Мейну провів за Манчестер Юнайтед 17 матчів, в яких він заробив п'ять попереджень.