Англія

Талант Манчестер Юнайтед входить до списку потенційних трансферів "пенсіонерів".

Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну потрапив до сфери інтересів лондонського Челсі. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, керівництво "пенсіонерів" розглядає варіант із підписанням 19-річного англійця, проте наразі не робило конкретних кроків для здійснення цього трансферу.

Мейну входить до шорт-листа Челсі, але цієї зими лондонці не робитимуть конкретних кроків для того, щоб переманити талановитого хавбека до своєї команди.

У поточному сезоні Коббі Мейну провів за Манчестер Юнайтед 17 матчів, в яких він заробив п'ять попереджень.