Талант Манчестер Юнайтед входить до списку потенційних трансферів "пенсіонерів".
Коббі Мейну, Getty Images
08 січня 2025, 10:57
Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну потрапив до сфери інтересів лондонського Челсі. Про це повідомляє The Guardian.
За інформацією джерела, керівництво "пенсіонерів" розглядає варіант із підписанням 19-річного англійця, проте наразі не робило конкретних кроків для здійснення цього трансферу.
Мейну входить до шорт-листа Челсі, але цієї зими лондонці не робитимуть конкретних кроків для того, щоб переманити талановитого хавбека до своєї команди.
У поточному сезоні Коббі Мейну провів за Манчестер Юнайтед 17 матчів, в яких він заробив п'ять попереджень.