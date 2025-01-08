Англія

Англійський фахівець може повернутися до роботи в Лондоні.

Напередодні Вест Гем скасував пресконференцію головного тренера Хулена Лопетегі перед кубковою грою проти Астон Вілли, що стало причиною з'явлення питань щодо майбутнього іспанського фахівця на тлі посередній результатів його команди.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "молотобійців" розпочало переговори з колишнім керманичем Брайтона і Челсі Гремом Поттером, намагаючись досягти з ним угоди.

За інформацією джерела, усі сторони налаштовані оптимістично після того, як провели останні два дні в переговорному процесі, все ще очікуючи узгодження остаточних ключових моментів.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Грема Поттера пов'язували з можливою роботою в Лестері, проте у підсумку "лисиці" запросили Руда ван Ністероя.