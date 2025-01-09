Англія

Арне Слот прокоментував поразку від Тоттенгема в Кубку ліги.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про 1:1 від Тоттенгема у півфіналі Кубка ліги.

"Ми не любимо програвати, але позитив у тому, що програвати краще, коли є матч у відповідь. Це була гра, в якій обидві команди хотіли високо пресингувати.

Наша гра сподобалася мені трохи більше, ніж недільна (проти МЮ — прим.), але вона була зовсім іншою.

Сьогодні ми, безумовно, грали досить добре, щоб досягти результату. Поразка – це не те, чого ми заслуговували", — сказав Слот.

Звіт про матч Тоттенгем — Ліверпуль читайте на Football.ua.