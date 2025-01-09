Іспанія

Іспанець пообіцяв продовжити контракт із Барсою.

Вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал заявив, що не має сумнівів щодо продовження контракту із клубом. Він запевнив, що невдовзі поставить свій підпис під новою угодою.

"Я не знаю, коли підпишу новий контракт із клубом, але це буде скоро. Зрештою, Барселона – це команда мого життя. Я хочу грати за Барсу в Ла Лізі і залишатися в команді якнайдовше наскільки це можливо", — сказав Ямал.

У поточному сезоні гравець взяв участь у 21 грі у всіх турнірах, забив 6 голів і став автором 12 результативних передач.

Раніше Ямал став володарем премії Golden Boy-2024.