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Тоттенгем — Ліверпуль 1:0
Гол: Бергвалль, 86

Тоттенгем: Кінські — Порро, Дрегушін, Грей, Спенс — Бентанкур (Джонсон, 15), Біссума — Кулусевські, Бергвалль, Сон Хин Мін (Вернер, 72) — Соланке.

Ліверпуль: Аліссон — Бредлі (Александер-Арнольд, 60), Кванса (Ендо, 30), ван Дейк (Конате, 80), Цимікас — Гравенберх, Мак Аллістер (Конате, 80) — Салах, Джонс, Гакпо (Діас, 60) — Жота (Нуньєс, 60).

Попередження: Біссума, Бергвалль