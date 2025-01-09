Англія

Тоттенгем мінімально здолав Ліверпуль у першому півфіналі Кубка ліги

Вирішальний м'яч для команди Анге Постекоглу забив гравець, який на той момент уже міг не бути на полі через потенційне вилучення.

Тоттенгем — Ліверпуль, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Тоттенгем — Ліверпуль 1:0

Гол: Бергвалль, 86



Тоттенгем: Кінські — Порро, Дрегушін, Грей, Спенс — Бентанкур (Джонсон, 15), Біссума — Кулусевські, Бергвалль, Сон Хин Мін (Вернер, 72) — Соланке.



Ліверпуль: Аліссон — Бредлі (Александер-Арнольд, 60), Кванса (Ендо, 30), ван Дейк (Конате, 80), Цимікас — Гравенберх, Мак Аллістер (Конате, 80) — Салах, Джонс, Гакпо (Діас, 60) — Жота (Нуньєс, 60).



Попередження: Біссума, Бергвалль