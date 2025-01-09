Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку іспанського Суперкубка, який відбудеться 9 січня, розпочавшись о 21:00.

У другому півфіналі Суперкубка Іспанії зустрінуться мадридський Реал та Мальорка.

Четвер, 9 січня, 21:00. King Abdullah Sports City (Джидда). Арбітр - Хіль Мансано. Пряма трансляція на MEGOGO

Реал гратиме в Суперкубку як чинний чемпіон Ла Ліги. Вони мають потужний послужний список: чотири перемоги та одна нічия в останніх п'яти матчах. Їхній суперник — Мальорка закінчила минулий сезон на 15-му місці, а останні результати команди мають дуже нестабільний вигляд: дві перемоги й три поразки.

Реал демонструє вражаючу міць в атаці. За останні десять матчів вони пропускали в середньому 2,40 гола. Тим часом оборона Мальорки дуже ненадійна команда пропускала близько 1,60 гола в кожному матчі за цей час.

Останні виступи Реала підкреслюють, що в команді налагоджуються справи після невдалого відрізка на початку сезону. Глибший склад Реала і стабільніша форма дають їм явну перевагу над Мальоркою, якій потрібно буде залатати прогалини в обороні, щоб нав'язати боротьбу явному фавориту.

Мальорка підходить до цього протистояння на тлі ганебної поразки в Кубку Іспанії від представника четвертого дивізіону Понтеведри — 0:3. Останні результати свідчать про необхідність терміново переглянути оборонну тактику. Мальорка повинна проявити наполегливість проти грізної атаки Реала, інакше друге поспіль зганьбиться перед своїми вболівальниками.

Статистика останніх п'яти очних протистоянь за "вершкових". Реал виграв тричі, тоді як Мальорці вдалося виграти лише одну зустріч. Ще одна гра закінчилася внічию. Команди поділили очки у першому раунді поточного чемпіонату.

Орієнтовні склади:

Реал: Куртуа — Васкес, Чуамені, Рюдігер, Менді — Модрич, Вальверде, Родріго, Беллінгем — Вінісіус, Мбаппе.

Мальорка: Грейф — Маффео, Вальєнт, Раільйо, Мохіка — Асано, Морландес, Маскарель, Дардер — Ларін, Родрігес.

Очні зустрічі