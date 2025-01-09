Ліверпуль у першому матчі півфіналу Кубка англійської ліги на виїзді поступився Тоттенгему (0:1).

Переможний гол наприкінці зустрічі забив Бергвалль. Матч-відповідь відбудеться на Енфілді 6 лютого.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Ліверпуль у рамках півфіналу Кубка англійської ліги-2024/25:

Тоттенгем — Ліверпуль 1:0
Гол: Бергвалль, 86

Тоттенгем: Кінські — Порро, Дрегушін, Грей, Спенс — Бентанкур (Джонсон, 15), Біссума — Кулусевські, Бергвалль, Сон Хин Мін (Вернер, 72) — Соланке.

Ліверпуль: Аліссон — Бредлі (Александер-Арнольд, 60), Кванса (Ендо, 30), ван Дейк (Конате, 80), Цимікас — Гравенберх, Мак Аллістер (Конате, 80) — Салах, Джонс, Гакпо (Діас, 60) — Жота (Нуньєс, 60).

Попередження: Біссума, Бергвалль