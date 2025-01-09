Англія

Мінімальна звитяга "шпор".

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу висловився про перший півфінальний матч Кубка англійської ліги з Ліверпулем (1:0). Цитує австралійського фахівця офіційний сайт "шпор".

"Я дуже пишаюся. Знову нам довелося зіткнутися з деякими труднощами. Ми почали гру, як мені здалося, дуже добре, але потім втратили Бентанкура, і, судячи з того, як це сталося, було досить неприємно бачити, як партнер по команді падає таким чином. І знову нам довелося взяти себе в руки, впоратися з цим і перебудуватися.

Я дуже пишаюся гравцями, я завжди ними пишався. Наші результати виявилися не такими хорошими не через нестачу старань, просто ми не змогли домогтися стабільності, необхідної для отримання потрібних нам результатів.

Я просто пишаюся тим, що вони почуваються добре, що вони отримують нагороди за свою важку роботу. Наші фанати теж, ми допомогли їм пережити важкі часи, вважаю, вони були чудові. Ми нічого не домоглися, але я думаю, що це почуття — здобути перемогу над сильним суперником у великій грі, багато про що каже. Я дійсно радий за всіх", — сказав Постекоглу.