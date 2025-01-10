Англія

Девід Моєс може повернутися в мерсисайдський клуб.

В Евертоні шукають нового тренера після звільнення Шона Дайча. Англійського фахівця відправили у відставку в четвер.

Як повідомляє Sky Sports, нещодавно керівництво Евертона провело переговори з Девідом Моєсом. Шотландець може бути призначений на посаду керманича "ірисок" уже в ці вихідні.

Моєс очолював Евертон із 2002 до 2013 року, після чого працював у Манчестер Юнайтед, Реал Сосьєдаді, Сандерленді і Вест Гемі. Пост на чолі "молотобійців" наставник залишив після завершення минулого сезону.

Шон Дайч залишив ліверпульців на 16-му місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Раніше повідомлялося, що Бету готовий вирушити до Торіно через брак ігрового часу в Евертоні.