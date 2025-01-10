Англія

Гравець має намір довести свою спроможність допомогти манкуніанцям.

Центральний нападник Джошуа Зіркзе не планує відходу з Манчестер Юнайтед цієї зими, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

У підписанні 23-річного нідерландця зацікавлений Ювентус. Сторони поки що не виходили на рівень просунутих переговорів, тож жодних зобов'язань між ними наразі не існує.

Сам гравець хоче залишитися в АПЛ і проявити себе в МЮ. Влітку 2024 року манкуніанці віддали Болоньї понад 42 млн євро за Зіркзе, підписавши з ним п'ятирічний контракт.

Зараз на рахунку Джошуа чотири голи та два асисти в 28 матчах всіх турнірів поточної кампанії. Нідерландець потрапив до нашої десятки переходів літнього трансферного вікна-2024, які поки не виправдовуються.

Раніше повідомлялося, що Ювентус готовий обміняти на Джошуа Зіркзе свого центрфорварда Душана Влаховича.