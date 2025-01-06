Італія

Рівноцінний обмін?

Туринський Ювентус хоче обмінятися нападниками з Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, керівництво "зебр" запропонувало включити 24-річного серба Душана Влаховича в угоду щодо трансферу 23-річного нідерландця Йосуа Зіркзе.

Зазначається, що на цьому трансфері особисто наполягає головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта, який добре знає можливості Зіркзе з часів спільної роботи в Болоньї.

У поточному сезоні Душан Влахович провів за Ювентус 23 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 12 голів та віддав 2 асисти. В свою чергу Йосуа Зіркзе відіграв за МЮ 27 матчів, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі..