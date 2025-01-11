Англія

Нова сторінка вже знайомого роману.

Англійський Евертон відверто здивував власних уболівальників, коли за лічені години до початку кубкового матчу проти Пітерборо звільнив головного тренера Шона Дайча.

На чолі з тимчасовим тренерським штабом "іриски" таки подолали ранню стадію змагань та Пітерборо відповідно (2:0), після чого почали опікуватись питанням призначення нового керманича.

Шукати серед варіантів довго не довелось — із літа цього року 61-річний шотландський фахівець Девід Моєс сидів без роботи на тлі звільнення з лондонського Вест Гема, і хто, як не він, знає, як рятувати Евертон із важкого стану в турнірній таблиці.

До цього досвідчений тренер працював на чолі "ірисок" понад 11 років (від березня 2002 до червня 2013).

Контракт розраховано до літа 2027 року.

Перший матч на чолі Евертона в новій каденції Моєс проведе вдома проти бірмінгемської Астон Вілли.