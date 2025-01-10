Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Англії, що відбувся 9 січня 2025 року.

Евертон у матчі 1/32 фіналу Кубку Англії на своєму полі обіграв Пітерборо (2:0) та пройшов у наступну стадію турніру.

Перемогу команді, яка за кілька годин до матчу звільнила головного тренера Шона Дайча, принесли забиті м'ячі у виконанні Бету та Ндіая, який реалізував пенальті у компенсований час.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Евертон — Пітерборо у рамках 1/32 фіналу Кубку Англії-2024/25:

Евертон — Пітерборо 2:0

Голи: Бету, 42, Ндіай, 90+8 (з пенальті).

Евертон: Жоау Віржінія, Брентуейт, Кін, О'Браєн, Миколенко, Мангаля (Дукуре, 89), Гуйє, Паттерсон (Янг, 73), Ндіай, Армстронг (Харрісон, 68), Бету (Броя, 68).

Пітерборо: Білокапіч, Неветт (Уоллін, 46), Фернандес, Катонго, Конн, Дорнеллі (Одо, 76), Гейз, О'Брайен-Брейді (Мазерсілл, 88), Коллінз, Кіпріану (Де Гавілланд, 65), Джонс (Ліндгрен, 46).

Попередження: Бету.