Англія

Машина завелася?

Вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш зміг забити на клубному рівні вперше з 2023 року.

У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії Манчестер Сіті розгромив Солфорд Сіті (8:0). Автором одного з голів став 29-річний Джек Гріліш, який не міг забити з грудня 2023 року.

До сьогоднішнього дня англієць востаннє відзначався за Манчестер Сіті у грі 17-го туру чемпіонату Англії-2023/24, яка завершилася внічию з рахунком 2:2.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті виграв три матчі поспіль уперше з жовтня.