Англія

Навколо гравця великий ажіотаж цієї зими.

Англійський атакувальний півзахисник Фаустіно Анжорін перебрався до італійської Серії A влітку минулого року за підсумком трансферу з лондонського Челсі до Емполі в якості вільного агента.

Утім, тоді "пенсіонери" відпустили 23-річного виконавця не просто так, а залишили за собою 50% від його наступного продажу.

Звідси очевидно, що боси "синіх" були задоволені як виграною боротьбою за місце в стартовому складі свого виконавця, так і збільшення попиту на нього вже під час зимової трансферної кампанії.

Позиція Емполі щодо можливого продажу свого нещодавнього новачка наразі невідома, проте інтерес бергамаської Аталанти, Наполі та Торіно суттєвий, тож утримати гравця буде дуже складно.

Анжорін у цьому сезоні провів 15 матчів, зробивши три гольові передачі.