Англія

Клуб не захотів конкурувати з іншим заможним претендентом.

Бразильському центральному захиснику Палмейраса Вітору Рейсу цього дня виповнилось 19 років, тож його успішна боротьба за місце в стартовому складі "найзеленіших" не залишається осторонь уваги європейських клубів.

38 матчів та два забитих м’яча в минулому сезоні бразильського футболу — із такими показниками виконавець зустрів початок зимового трансферного вікна, яке цілком може стати визначальним у його кар’єрі.

Бо, щонайменше, два англійські клуби претендували на його трансфер — Брайтон та Манчестер Сіті.

Проте стало відомо, що чайки все ж таки вийдуть із цієї боротьби, оскільки побачили зацікавленість "містян" і вирішили не мірятись із чемпіонами АПЛ у фінансових спроможностях.

Утім, наразі жодної згоди щодо трансферу поміж Сіті та Палмейрасом також не досягнуто, тож цілком можливо, що Рейс розпочне новий сезон усе ще на батьківщині.

Юнака оцінюють у 14 млн євро, проте через дію контракту до кінця 2028 року його підсумкова вартість буде значно вищою.