Англія

Тренер визнає, що футболіст заслужив на місце в складі.

Наставник Челсі Енцо Мареска визнав, що захисник Бен Чілвелл мусить мати постійну ігрову практику через свою самовіддачу.

"Бен Чілвелл поводиться дуже професійно, старанно працює. Мені соромно за цю ситуацію, але він добре себе показав із огляду поведінки.

Чілвелл — першокласний захисник, який чудово справляється зі своєю роботою. У минулому він мав можливість вигравати титули та виступати за національну збірну Англії", – сказав Мареска.

Чілвелл не провів жодного матчу в цьому сезоні АПЛ. Англієць зіграв лише матч у Кубку ліги.