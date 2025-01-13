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В'ячеслав Танковський прокоментував підписання контракту з черкаським клубом.

Півзахисник ЛНЗ В'ячеслав Танковський прокоментував свій перехід до складу черкаського клубу.

"Дуже добре бути тут. Дуже щасливий. Я дуже довго шукав команду, хотів поїхати до Європи, але не вийшло.

Почув, що до команди приєднається тренер Григорчук – мені дуже хочеться з ним попрацювати. Ми з агентом розмовляли та прийняли рішення приєднатися до ЛНЗ. Я не знайомий з Григорчуком, але я дуже слідкував за Чорноморцем, коли вони дуже добре грали, і мені дуже цікаво попрацювати з таким тренером.

За ЛНЗ я також слідкував. Всі ми, футболісти, дивимося за командами УПЛ. ЛНЗ — дуже хороша команда, з розвитком.

Коли граєш в оренді, не так себе почуваєш, як на повноцінному контракті. На повноцінному контракті ти вже віддаєшся клубу повністю, а коли в оренді – не так себе почуваєш.

Знайомий з Муравським – ми грали в Маріуполі. З Путрею знайомий і з Авагімяном. Поспілкувалися, дуже раді мене бачити тут, сказали, що чекають", — наводить слова Танковського прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ оголосив про підписання контракту з Кушніренком.