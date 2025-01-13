Італія

"Нерадзуррі" у грудні не втрачали очок у чемпіонаті Італії.

Головного тренера Інтера Сімоне Індзагі визнано найкращим наставником італійської Серії А за підсумками грудня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Минулого місяця "нерадзуррі" провели чотири матчі, в яких Інтер обіграв Парму, Лаціо, Комо та Кальярі.

Після 18 ігор Інтер набрав 43 очки і посідає друге місце в Серії А, відстаючи від Наполі на чотири бали, але "неаполітанці" мають 20 ігор в активі.

Свій наступний матч Інтер проведе проти Болоньї. Гра відбудеться 15 січня о 21:45 за Києвом.