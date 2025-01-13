Англія

Відбувся черговий матч національного кубку.

У черговому матчі 1/32 Кубку Англії Міллволл на своєму полі обіграв Дагенем енд Редбрідж з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 30 хвилині, коли результативним ударом відзначився серб Міхайло Іванович.

Потім у середині другого тайму Каспер Де Норр подвоїв перевагу господарів поля. Остаточну крапку у матчі поставив Реїс Бангура-Вільямс на 85 хвилині.

Таким чином Міллволл пройшов у наступну стадію турніру, де зустрінеться з Лідсом.

Міллволл — Дагенем енд Редбрідж 3:0

Голи: Іванович, 30, Де Норр, 70, Бангура-Вільямс, 85.

Мілволл: Дженсен — Браян, Купер, Танганга, Леонард — Де Норр (Мессі, 83), Мітчелл — Мейор (Бангура-Вільямс, 75), Ханімен, Азіз (Севілл, 63) — Іванович (Кендалл, 84).

Дагенем енд Редбрідж: Джастем — Разерфорд, Каламбаї, Фіппс, Рендалл (Істмен, 76) — Хілл, Н'Гессан (Моріас, 76), Хессенталер — Стівенсон (Юмера, 55), Ремі (Перейра, 55), Ріс.

Попередження: Ріс.