Футболіст підписав короткостроковий контракт.
Вейн Геннесі, Ноттінгем
14 січня 2025, 09:05
Головний тренер Ноттінгема Нуну Ешпіріту Санту повідомив, що 37-річний валлійський голкіпер Вейн Геннесі повернувся до клубу.
Валлієць грав за Ноттінгем з 2022 по 2024 роки, а літом залишив команду у статусі вільного агента.
"На жаль, Вейн не зміг показати всю свою майстерність через травму. Але тепер він здоровий і знову є частиною нашої команди. Ми задоволені, що Геннесі знову з нами", – сказав тренер.
Футболіст підписав контракт з "лісниками" до кінця сезону.
Сьогодні, 14 січня, Ноттінгем зіграє з Ліверпулем в АПЛ. Онлайн-трансляція на Football.ua.