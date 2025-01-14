Англія

Футболіст підписав короткостроковий контракт.

Головний тренер Ноттінгема Нуну Ешпіріту Санту повідомив, що 37-річний валлійський голкіпер Вейн Геннесі повернувся до клубу.

Валлієць грав за Ноттінгем з 2022 по 2024 роки, а літом залишив команду у статусі вільного агента.

"На жаль, Вейн не зміг показати всю свою майстерність через травму. Але тепер він здоровий і знову є частиною нашої команди. Ми задоволені, що Геннесі знову з нами", – сказав тренер.

Футболіст підписав контракт з "лісниками" до кінця сезону.

Сьогодні, 14 січня, Ноттінгем зіграє з Ліверпулем в АПЛ. Онлайн-трансляція на Football.ua.