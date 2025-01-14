Німеччина

Футболісти ще не готові грати.

Баварія може залишитися без двох лідерів у матчі проти Гоффенгайма 15 січня, який відбудеться в рамках 17-го туру Бундесліги.

Джамал Мусіала не зміг в понеділок провести повноцінне тренування, пропустивши фінальну частину заняття із двосторонкою.

Під питанням також участь у матчі з Гоффенгаймом захисника Кім Мін Дже. Кореєць має проблеми з ахіллом і відчуває біль у коліні. Очікується, що у середу він отримає відпочинок.

Матч Баварія — Гоффенгайм відбудеться у середу, початок о 21:30. Онлайн-трансляція на Football.ua.