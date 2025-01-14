Англія

"Пенсіонери" можуть посилитися французьким вінгером.

Юний вінгер мюнхенської Баварії Матіс Тель може цієї зими вирушити до англійської Прем'єр-ліги через брак ігрового часу в своєму клубі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "пенсіонери" зробили запит мюнхенцям щодо 19-річного француза, щоб оцінити його потенційне підписання.

Зазначається, що десять днів тому молодий гравець спілкувався з головним тренером Баварії Венсаном Компані, щоб розуміти свої перспективи у Мюнхені у найближчому майбутньому, оскільки він хоче залишитися.

У поточному сезоні Матіс Тель провів за Баварію 351 хвилину у 12 матчах, в яких результативними діями він не відзначився. Контракт француза розрахований до літа 2029 року.

Раніше повідомлялося, що Баварія може підписати нападника Челсі Крістофера Нкунку, який вже дав свою згоду на переїзд до мюнхенського гранда.