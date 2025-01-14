Англія

Клуби змогли уникнути санкцій.

Жодному клубу англійської Прем'єр-ліги не було висунуто звинувачень у порушенні правил про прибуток і сталий розвиток за минулий трирічний період з 2021 по 2024 рік. Про це повідомляє Sky Sports.

Клуби, які зазнали збитків за перші два сезони останнього трисезонного циклу, мали до 31 грудня надати звітність за рік, який закінчувався влітку 2024 року.

Раніше Лестер успішно оскаржив вирахування очок за сезон-2022/23, стверджуючи, що АПЛ не може пред'явити їм звинувачення, оскільки вони виступали в Чемпіоншипі та перебували під юрисдикцією іншої ліги. Однак АПЛ подала апеляцію і на даний час арбітражний процес продовжується.

Рік тому Ноттінгем Форест та Евертон були оштрафовані на чотири та вісім очок відповідно за порушення правил у період 2020–2023 років.

Також зазначається, що наступного сезону набір фінансових правил буде замінено. Клуби будуть обмежені витратами, пов'язані зі складом у розмірі 85 відсотків від виручки, а для тих, хто бере участь у турнірах УЄФА, ця цифра знизиться до 70 відсотків.