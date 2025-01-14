У рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та Борнмутом, яке відбудеться на Стемфорд Брідж.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

ВІВТОРОК, 14 СІЧНЯ, 21:30. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

За останні тижні стан справ лондонського Челсі в теоретичній боротьбі за лідерство в турнірній таблиці АПЛ встиг помітно погіршитися. Так, ми чудово знаємо та пам'ятаємо, що головний тренер "пенсіонерів" Енцо Мареска протягом поточного сезону неодноразово заявляв, що його команда не бере участі у чемпіонських перегонах, пояснюючи це тим, що вони ще банально не готові до таких викликів. Але давайте бути відвертими: коли на Стемфорд Брідж було все майже ідеально, багато вболівальників Челсі встигли ненадовго повірити, що саме вони є головними конкурентами Ліверпуля — для цього були зрозумілі причини у вигляді результатів, включно з матчами проти топових суперників.

Зараз підопічні Марески йдуть на четвертому місці в таблиці чемпіонату, що також не можна в жодному разі вважати якимось провалом — достатньо просто згадати, в якому становищі знаходився Челсі в минулі сезони, коли в клубі стартувала нова ера Боелі та Егбалі. Звісно, ​​нічиї з Евертоном та Крістал Пелес, а також поразки від Іпсвіча та Фулгема – це далеко не те, на що могли сподіватися у Челсі за підсумками останніх матчів, проте чинник кадрових втрат тут не міг не зіграти своєї ролі. І зараз мова не тільки про допінг-скандал Михайла Мудрика, а більше про лінію оборони — не просто так Челсі хоче вийти взимку на трансферний ринок у спробах підписати нового центрального захисника.

Що стосується Борнмута, то цього сезону команда Андоні Іраоли зробила черговий крок уперед у своєму прогресі. Минула кампанія "вишень" вважається чи не найкращою в історії виступів клубу у рамках АПЛ. Більше того, особливо не може не тішити той факт, що однією з головних фігур цього футбольного проєкту є центральний захисник збірної України Ілля Забарний, який продовжує своє стрімке зростання до статусу одного з найкращих на своїй позиції в англійській першості.

Після першої половини сезону ми бачимо у Борнмуті команду, яка веде безпосередню боротьбу за потрапляння до єврокубків. Команду, яка систематично відбирає очки у таких іменитих та амбітних суперників, як Арсенал, Манчестер Сіті, Астон Вілла, Тоттенгем, Манчестер Юнайтед тощо. Але і в стані "вишень" зараз є приводи для занепокоєння, адже є передумови для того, що ця красива історія може закінчитися вже в найближчому майбутньому, щй й навыть не розпочавшись. Головна причина досить проста — достатньо подивитися на те, як з кожним матчем лазарет Борнмута продовжує поповнюватися новими виконавцями, у тому числі й ключовими, що змушує Іраолу шукати рішення в експериментах.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,60, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 5,20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,50.