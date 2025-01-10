Англія

Швед отримав цю нагороду вперше в кар'єрі.

Нападник Ньюкасла Александер Ісак визнаний гравцем грудня в АПЛ.

У грудні Ісак забив вісім голів і віддав дві гольові передачі в матчах чемпіонату. А його команда виграла чотири матчі, один раз зіграла внічию і один раз програла.

Ісак оформив хет-трик у воротах Іпсвіча, а також забивав Ліверпулю, Брентфорду, Лестеру, Астон Віллі та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Ісак поповнив склад "сорок" у серпні 2022 року. Тоді Реал Сосьєдад отримав за нього 70 млн євро.

Раніше повідомлялося, що зараз Ньюкасл Юнайтед хоче за виконавця 150 млн фунтів стерлінгів.