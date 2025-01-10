Швед отримав цю нагороду вперше в кар'єрі.
Александер Ісак, Getty Images
10 січня 2025, 13:33
Нападник Ньюкасла Александер Ісак визнаний гравцем грудня в АПЛ.
У грудні Ісак забив вісім голів і віддав дві гольові передачі в матчах чемпіонату. А його команда виграла чотири матчі, один раз зіграла внічию і один раз програла.
Ісак оформив хет-трик у воротах Іпсвіча, а також забивав Ліверпулю, Брентфорду, Лестеру, Астон Віллі та Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, Ісак поповнив склад "сорок" у серпні 2022 року. Тоді Реал Сосьєдад отримав за нього 70 млн євро.
Раніше повідомлялося, що зараз Ньюкасл Юнайтед хоче за виконавця 150 млн фунтів стерлінгів.