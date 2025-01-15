Англія

Мареска й сам потребує таких гравців у другій частині сезону.

Поточна кампанія для англійського центрального захисника Трево Чалоба розпочалась із переїзду в межах Лондона — із розташування Челсі до табору Крістал Пелес на правах оренди.

Від початку ця угода була розрахована на весь сезон, однак "сині" під час зимової перерви почали відчувати брак кадрів у центрі оборони, тож головний тренер Енцо Мареска ухвалив рішення щодо дострокового завершення перебування Чалоба в складі "склярів".

Оскільки така опція була прописала в угоді поміж клубами, жодних додаткових аргументів Челсі не потребував.

А тим часом Пелес залишились без гравця перед вечірнім матчем двадцять першого туру АПЛ проти Лестера на полі суперників.

Чалоба встиг зіграти 14 матчів, забивши три голи.