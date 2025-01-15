Англія

На базі клубу чемпіонату Англії перебувають 20 спеціалістів.

Завдяки співпраці між УАФ і Манчестер Сіті українські тренери розпочали стажування в системі "містян", передає офіційний сайт Української асоціації футболу.

У рамках програми стажування, яке стартувало цього тижня, 20 спеціалістів з України проходять теоретичне й практичне навчання на базі клубу АПЛ.

"За цей тиждень відібрані тренери матимуть змогу зануритися в сучасну футбольну філософію МС, ознайомитися з тренувальними методиками клубної академії, а також відвідати тренувальні бази як дитячих команд, так і основного складу", — повідомили в УАФ.

В організації зазначили, що відбір серед українських тренерів був відкритим, тож заявку міг подати кожен охочий. Тим не менш, кандидати відбиралися за наступними критеріями: наявність тренерської ліцензії УЄФА (А, В або С), досвід роботи з дитячо-юнацькими командами, а також здатність впроваджувати новації в тренувальний процес в Україні.

"Ми прагнемо, щоб українські тренери отримували знання від найкращих у світі. Це стажування — важливий крок у підготовці кадрів, які здатні розвивати наших юних футболістів і допомагати їм досягати міжнародного рівня", — заявив президент УАФ Андрій Шевченко.