Англія

Відбулися чергові матчі чемпіонату Англії.

Сьогодні, 15 січня, відбулися чергові матчі 21 туру англійської Прем'єр-ліги.

У першому матчі Ньюкасл на своєму полі здобув впевнену перемогу над Вулвергемптоном з рахунком 3:0.

Перемогу "сорокам" приніс оформлений дубль у виконанні Александера Ісака, який завдяки цьому повторив рекорд, забивши у восьмому матчі АПЛ поспіль. Ще один м'яч забив Ентоні Гордон після передачі того ж Ісака.

Ньюкасл Юнайтед — Вулвергемптон 3:0

Голи: Ісак, 34, 57, Гордон, 74.

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Лівраменто (Тріпп'єр, 85), Ботман, Берн, Голл — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон (Майлі, 83) — Мерфі (Альмірон, 78), Ісак (Осула, 78), Гордон (Віллок, 78).

Вулвергемптон: Са — Доерті, Буено, Агбаду — Гомеш (Семеду, 69), Андре (Дойл, 86), Гомес (Са, 86), Аїт-Нурі — Гедеш (Бельгард, 69), Хі Чхан (Кунья, 46) — Странд Ларсен.

Попередження: Доерті, Агбаду.

У другій зустрічі Крістал Пелес у гостях обіграв Лестер з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито на старті другого тайму, коли на 52 хвилині результативним ударом відзначився Жан-Філіп Матета. Потім на 78 хвилині перевагу "склярів" подвоїв Марк Геї.

Лестер — Крістал Пелес 0:2

Голи: Матета, 52, Геї, 78.

Лестер: Столярчик — Джастін (Аю, 80), Фас, Вестергор, Крістіансен — Сумаре, Вінкс (Дака, 67) — Буонанотте (Макатір, 67), Ель-Ханнус (Скіпп, 67), Мавідіді — Варді.

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Г'юз (Камада, 62), Лерма (Дукуре, 20), Мітчелл (Клайн, 80) — Сарр, Езе (Девенні, 79) — Матета (Нкетіа, 80).