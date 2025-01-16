Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 15 січня 2025 року.

У рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал на власному полі обіграв Тоттенгем у рамках дербі Північного Лондона з рахунком 2:1.

Команда Анге Постекоглу спромоглась забити першою посеред тайму, проте кількість помилок у захисті що до перерви, що після, від гравців "шпор" була настільки великою, що ні про яке втримання переваги не йшлось.

У підсумку, Тоттенгем пропустив двічі ще наприкінці першого тайму, а Арсенал не використав цілу купу моментів у другому.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Тоттенгем у рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Арсенал — Тоттенгем 2:1

Голи: Соланке (аг), 40, Троссар, 44 - Сон, 25

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяес, Льюїс-Скеллі (Зінченко, 87) — Едегор, Парті, Райс (Меріно, 87) — Стерлінг (Мартінеллі, 61), Гаверц, Троссар (Тірні, 77)

Тоттенгем: Кінські-молодший — Порро, Дрегушін, Грей, Спенс — Біссума (Джонсон, 46), Сарр (Меддісон, 46), Бергвалль — Кулусевські, Соланке, Сон (Рішарлісон, 79)

Попередження: Гаверц, Льюїс-Скеллі, Магальяес — Сарр