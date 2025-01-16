Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 15 січня 2025 року.

У рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на власному полі поступився бірмінгемській Астон Віллі з рахунком 0:1.

Девід Моєс уперше в своїй другій каденції вивів "ірисок" на поле, проте в перехідному періоді після Шона Дайча його команда розгубила як свою більш-менш надійну гру в обороні, так нічого й не спромоглась показати в атаці.

Головний антигерой вечора — нападник Домінік Калверт-Льюїн, через хиби якого ми так і не побачили дубль асистів Віталія Миколенка, а також власне хет-три англійського форварда.

Колективу Унаї Емері тим часом вистачило й моменту на початку другого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Евертон — Астон Вілла у рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Евертон — Астон Вілла 0:1

Гол: Воткінс, 51

Евертон: Пікфорд — Янг (Бету, 83), Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гує, Мангаля — Гаррісон (Ліндстрем, 59), Дукуре (О’Браєн, 83), Ндіає — Калверт-Льюїн.

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгз, Дінь — Камара, Онана — Роджерс, Тілеманс, Ремзі (Буендія, 81) — Воткінс.

Попередження: Гує, Пікфорд — Онана