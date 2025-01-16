Англія

Каталонці ще можуть сказати своє слово в цьому трансфері.

Англійський нападник Маркус Рашфорд виявився непотрібним головному тренеру Манчестер Юнайтед Рубену Аморімо, тому цього трансферного вікна клуб та сам футболіст наполягають на зміні ситуації.

27-річним виконавцем активно цікавився італійський Мілан і є чітке розуміння, що сторони перебувають на межі від домовленості щодо переходу.

Однак Рашфорд вагається щодо вибору власного майбутнього, бо на обрії з’явився не зовсім очікуваний варіант — каталонська Барселона, яка готує для футболіста власну пропозицію.

Проте цей процес не швидкий, бо "блаугранас" мають для початку вирішити долю Ансу Фаті, тоді як Мілан вимушений чекати на відповідь від Рашфорда.

При цьому страждає й інший потенційний трансфер "россонері" — захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер, до якого клуб миттєво повернеться у випадку, якщо не отримає бажаного від форварда "Червоних дияволів" уже найближчим часом.