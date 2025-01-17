Англія

Ерлінг покепкував з оборонців АПЛ.

Нападник Ман Сіті Ерлінг Голанд написав лист захисникам АПЛ після підписання нового контракту з командою до 2034 року.

"Дорогі захисники. Я багато думав про останні роки, проведені разом. Як і в будь-яких відносинах, у нас були злети та падіння. Це природно.

Так, у нас були свої битви, але ви підштовхували мене до того, щоб я став найкращою версією себе. Хоча часом обстановка може розпалюватися, іноді нам усім потрібно розслабитися.

Хоч як би там було, останнім часом ходить багато чуток, і я можу це зрозуміти. Іноді вам не хочеться, щоб я був поряд. Але я думаю, що ми потрібні одне одному. Інакше кажучи, ви доповнюєте мене.

Тож мені залишається сказати одне: вибачте, я залишаюся", – пише Голанд.