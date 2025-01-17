Німеччина

"Джмелі" оцінюють можливість підписання українського універсала.

Універсальний півзахисник та лівий захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко у зимове трансферне вікно може вирушити до Боруссії Дортмунд. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Проте Зінченко не є головною ціллю Дортмунда. Пріоритет для "джмелів" - Ренату Вейга із Челсі. Німецький клуб вже надіслав офіційну пропозицію про оренду Вейги. Пропозиція включає оренду з правом викупу, при цьому Дортмунд готовий покрити повну зарплату Вейги.

Олександр Зінченко залишається найкращою альтернативою, якщо перехід Вейги провалиться.

У поточному сезоні Олександр Зінченко на тлі травм провів за Арсенал 331 хвилину в 11 проведених матчах, в яких він заробив два попередження. Його контракт із лондонським клубом спливає влітку 2026 року.