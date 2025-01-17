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Італійський фахівець продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.

Колишній головний тренер Ювентуса та Мілана Массіміліано Аллегрі очолить саудівський Аль-Ахлі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу досягло принципової домовленості про співпрацю, а деталі контракту з 57-річним італійцем буде обговорено найближчими днями.

Також зазначається, що Аллегрі очолить Аль-Ахлі влітку 2025 року, а до цього командою керуватиме тимчасово виконуючий обов'язки головного тренера.

Нагадаємо, Аллегрі залишив Ювентус після десяти років роботи в клубі — це сталося у травні минулого року.

Після 15 турів Аль-Ахлі набрав 26 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.