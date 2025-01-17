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Бразилець висловив свою думку про колишніх зіркових партнерів по команді.

Нападник Аль-Хіляла Неймар прокоментував свої відносини з форвардом ПСЖ Кіліаном Мбаппе, коли вони разом виступали у Франції.

"Мбаппе не нудний. З ним у нас своя історія. У нас був невеликий конфлікт, але він відіграв для нас важливу роль, коли прийшов. Я називав його золотим хлопчиком.

Я грав з ним, та казав, що він буде одним із найкращих. Я завжди допомагав йому, розмовляв із ним, він приходив до мене додому, ми разом вечеряли.

У нас були гарні роки партнерства, але після приходу Мессі Мбаппе став трохи заздрити. Можливо, ревнував нас. А потім було кілька конфліктів, зміни у поведінці.

Добре мати его, але ви повинні знати, що ви не граєте поодинці. Поруч із вами завжди є ваші партнери та одноклубники. Його велике его було майже скрізь. Якщо ніхто не допомагає один одному на полі, стає неможливо щось виграти", — наводить слова Неймара Marca.

Раніше стало відомо, що Неймар опинився поза заявкою Аль-Хіляля в чемпіонаті Саудівської Аравії.