Англія

"Червоні" лідирують в АПЛ.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився на тему великих витрат конкурентів в АПЛ. Його слова наводить Goal.

"Ми знаємо, наскільки сильна в нас команда, щоб конкурувати в цій лізі. Не тільки Манчестер Сіті багато витрачає. Челсі витратив 1,2 млрд. фунтів, Манчестер Юнайтед також здійснював великі покупки.

Кожна команда тут вкладає великі гроші, тому ця ліга така цікава. У деякі сезони Ліверпуль витрачає трохи більше, в інші сезони це роблять інші клуби.

Це саме те, що дозволяє бути цьому чемпіонату таким напруженим. Ми хочемо змагатися з найкращими та найсильнішими. Ми дуже задоволені командою і тим, що можемо змагатися з іншими клубами, які витрачають неймовірні суми грошей", — заявив Слот.

Наразі Ліверпуль посідає перше місце в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи найближчого конкурента Арсенал на чотири пункти, але маючи одну гру в запасі.