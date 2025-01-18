Англія

"Червоні" хочуть підсилити центр поля.

Ліверпуль зацікавлений у опорному півзахиснику збірної Німеччини та Штутгарта Ангело Штіллері. Про це повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, англійський клуб може підписати 23-річного футболіста наступного літа. Штутгарт оцінює Штіллера в 40 млн. євро.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 32 млн. євро.

Цього сезону Ангело Штіллер відіграв за Штутгарт 27 матчів, забив два голи та віддав три результативні передачі.