Пара Ессе — Езе ризикує стати прикладом відмінного неймінгу у футболі.
Ромен Ессе, Getty Images
18 січня 2025, 09:45
Англійський атакувальний півзахисник івуарійського походження Ромен Ессе цієї зими може піти на підвищення, змінивши свій рідний Міллволл, який виступає у Чемпіоншипі, на клуб англійської Прем’єр-ліги.
19-річним юнаком зацікавився лондонський Крістал Пелес, і в таборі "склярів" його називають не інакше, як наступником Майкла Олісе, який нині проводить відмінний дебютний сезон у мюнхенській Баварії.
Перемовини поміж клубами просуваються надзвичайно швидко, і вже є враження, що справа наближається до логічного завершення.
15 млн євро та 2,5 млн євро бонусів — стільки коштуватиме Пелес цей трансфер посеред сезону.
На рахунку Ессе п’ять голів та один гольовий пас у 26 матчах поточної кампанії.