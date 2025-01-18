Англія

Пара Ессе — Езе ризикує стати прикладом відмінного неймінгу у футболі.

Англійський атакувальний півзахисник івуарійського походження Ромен Ессе цієї зими може піти на підвищення, змінивши свій рідний Міллволл, який виступає у Чемпіоншипі, на клуб англійської Прем’єр-ліги.

19-річним юнаком зацікавився лондонський Крістал Пелес, і в таборі "склярів" його називають не інакше, як наступником Майкла Олісе, який нині проводить відмінний дебютний сезон у мюнхенській Баварії.

Перемовини поміж клубами просуваються надзвичайно швидко, і вже є враження, що справа наближається до логічного завершення.

15 млн євро та 2,5 млн євро бонусів — стільки коштуватиме Пелес цей трансфер посеред сезону.

На рахунку Ессе п’ять голів та один гольовий пас у 26 матчах поточної кампанії.