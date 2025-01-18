Англія

Солідні кошти отримав за цей трансфер клуб із Чемпіоншипу.

Цьогорічного зимового трансферного вікна англійський атакувальний півзахисник івуарійського походження Ромен Ессе з клубу Міллволл, який нині виступає в Чемпіоншипі, зацікавив представника Прем’єр-ліги — лондонський Крістал Пелес.

І коли клуби з "елітного" дивізіону приходять з адекватними грошовими пропозиціями за 19-річним виконавцем, над долею трансферу не доводиться довго роздумувати.

Перемовини поміж клубами були напрочуд легкими — 15 млн євро + 2,5 млн євро у вигляді бонусів гарантував собі Міллволл, після чого "склярі" офіційно оголосили про перехід футболіста.

Угода з Ессе триватиме п’ять із половиною років — до літа 2030 року.

На рахунку Ессе п’ять голів та один гольовий пас у 26 матчах поточної кампанії.