Англія

Коментар наставника Брентфорда.

Томас Франк вважає Ліверпуль головним претендентом на перемогу в АПЛ. Брентфорд поступився "червоним" із рахунком 0:2 у 22-му турі чемпіонату Англії.

"Ми щойно грали з Манчестер Сіті, Арсеналом, а тепер і Ліверпулем. Я вважаю, що мерсисайдці на голову вищі за ті дві команди.

Це цілісна команда, її робоча етика і те, як гравці повертаються назад, є хорошим індикатором. Вони дуже хороші на всіх ділянках поля. Вони дуже небезпечні попереду. Вони дуже, дуже хороші.

Це найкраща команда АПЛ і світу. Ліверпуль — фаворит АПЛ з величезним відривом", — сказав головний тренер Брентфорда.

У наступному турі Ліверпуль прийматиме Іпсвіч, тоді як Брентфорд зіграє в гостях у лондонського Крістал Пелес.