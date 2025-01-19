Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 19 січня 2025 року.

У рамках 22-го туру АПЛ-2024/25 Манчестер Юнайтед поступився Брайтону на Олд Траффорд.

Гості швидко вийшли вперед, але на перерву команди пішли за нічийного результату. У другому таймі господарі поля пропустили вдвічі більше, ніж у першому, у підсумку зазнавши поразки.

МЮ йде 13-м у турнірній таблиці чемпіонату Англії, тоді як Брайтон — дев'ятим.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Брайтон у рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Манчестер Юнайтед — Брайтон 1:3

Голи: Фернандеш, 22 (пен.) — Мінте, 5, Мітома, 60, Рюттер, 76

Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро, Магвайр, де Лігт — Мазрауї (Антоні, 83), Угарте (Кольєр, 64), Мейну (Гарначо, 65), Далот — Діалло, Фернандеш — Зіркзе (Гойлунн, 84)

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, Данк, ван Геке, Еступіньян (Лемпті, 84) — Балеба (Енсісо, 90), Аярі — Мінте (Марч, 70), Педро (Гомес, 85), Мітома — Велбек (Рюттер, 69)

Попередження: Угарте, де Лігт, Йоро — Марч