Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 20 січня і розпочнеться о 22:00.

У рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та Вулвергемптоном, яке відбудеться на стадіоні Стемфорд Брідж.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

ПОНЕДІЛОК, 20 СІЧНЯ, 22:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Як би від цього не зрікався нинішній головний тренер Челсі Енцо Мареска, ще напередодні багато вболівальників "пенсіонерів" по-справжньому встигли повірити в те, що їхня команда є одним із учасником чемпіонських перегонів. Для цього були дуже очевидні причини: лондонці перебували у зразковій формі, вони на рівних виглядали у протистояннях із прямими конкурентами, а у турнірній таблиці ми ненадовго бачили Челсі на другому місці.

Проте слова італійського фахівця поки що є пророчими, адже за останні кілька тижнів Челсі встиг розгубити той "медальний" потенціал, який команда набирала протягом кількох місяців. Причини для цього доволі очевидні: насамперед вплинули травми ключових виконавців у лінії оборони, при цьому також не варто забувати про негативний інформаційний фон через допінг-скандал за участю нашого Михайла Мудрика — цей аспект також не міг не позначитися на настроях усередині команди у негативному ключі. До сьогоднішнього матчу Челсі підходить на шостому місці, але у разі переможного результату "пенсіонери" як мінімум тимчасово повернуться до четвірки найкращих.

Що стосується Вулвергемптона, незважаючи на те, що з самого старту сезону команда веде боротьбу за виживання і є одним з головних претендентів на виліт, за підсумками останніх кількох тижнів "вовки" заслуговують на свою адресу більше позитивних відгуків, ніж негативних. Той момент, коли тренерська зміна пішла команді на користь і дала їй той самий позитивний імпульс, адже після зміни Гарі О'Ніла на Вітора Перейру Вулвергемптон вперше за довгий час зміг залишити зону вильоту.

Звичайно, нинішні позиції Вулвергемптона надто хиткі, а залежність в атаці від результативності та форми Матеус Куньї надто сильна та очевидна. Тим не менш, якщо раніше ми могли з впевненістю назвати "вовків" чи не головними претендентами на виліт у Чемпіоншип, то зараз все виглядає не так очевидно. Головне питання залишається в тому, чи вистачить класу та сил нинішньому складу Вулвергемптона, щоб зробити стрімкий ривок та убезпечити себе від небажаної зони вильоту.