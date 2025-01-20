Англія

Англієць висловився про своє місце в команді.

Півзахисник Ліверпуля Гарві Елліотт розповів, що він не збирається йти з команди.

"Ліверпуль – мій клуб, Ліверпуль – моя команда. Я хочу боротися за своє місце, боротися за свою позицію в команді.

Я зроблю все можливе, щоб допомогти команді, коли це буде можливо. Це залежить від мене – докласти зусиль, наполегливої праці, бажання, щоб досягти цього.

Я не збираюся здаватися. Я буду продовжувати боротися, і хто знає, що може статися", – сказав Елліотт.

В цьому сезоні на рахунку Гарві лише один м'яч у 10 матчах.