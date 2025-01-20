Англієць висловився про своє місце в команді.
Гарві Елліотт, Getty Images
20 січня 2025, 15:53
Півзахисник Ліверпуля Гарві Елліотт розповів, що він не збирається йти з команди.
"Ліверпуль – мій клуб, Ліверпуль – моя команда. Я хочу боротися за своє місце, боротися за свою позицію в команді.
Я зроблю все можливе, щоб допомогти команді, коли це буде можливо. Це залежить від мене – докласти зусиль, наполегливої праці, бажання, щоб досягти цього.
Я не збираюся здаватися. Я буду продовжувати боротися, і хто знає, що може статися", – сказав Елліотт.
В цьому сезоні на рахунку Гарві лише один м'яч у 10 матчах.