Німеччина

Футболіст продовжив співпрацю з "фармацевтами".

ФОрвард Баєра Артем Степанов прокоментував продовження контракту з "фармацевтами".

"Я хотів зарекомендувати себе для професійної кар’єри в Німеччині. Мені це вдалося, і я в топклубі.

Те, чого я можу тут навчитися, є неоціненним. Я буду наполегливо працювати та боротися, щоб скористатися цими можливостями", — сказав Степанов.

Цього сезону Степанов дебютував у складі першої команди Баєра. Він вийшов на заміну у матчі Ліги чемпіонів проти австрійського Зальцбурга (5:0) у листопаді 2024 року та відіграв 18 хвилин.

Також нападник у власному активі має виступи за юнацькі збірні України (U-16/17/19). Загалом за синьо-жовтих провів 12 матчів, забивши вісім голів.