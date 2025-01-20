Англія

Втрата для Артети.

Центральний захисник лондонського Арсеналу Вільям Саліба вибув на два тижні через травму. Про це повідомляє L’Équipe.

Після матчу з Астон Віллою (2:2) головний тренер Арсеналу Мікель Артета заявив, що «дуже занепокоєний» станом француза, який дістав ушкодження.

Зазначається, що за підсумками результатів тестів, очікується, що Саліба буде відсутній близько двох тижнів через травму стегна. Ймовірно, він пропустить наступні 3 матчі "канонірів": з Динамо Загреб та Жироною в Лізі чемпіонів, а також проти Вулвергемптона в АПЛ.

Поки невідомо, чи буде Саліба готовий до гри з Манчестер Сіті 2 лютого.

Цього сезону Вільям Саліба відіграв за Арсенал 30 матчів та забив два голи.