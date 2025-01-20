Англія

Чергова поразка "червоних дияволів".

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловився про поразку в матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги із Брайтоном (1:3). Цитує португальця Sky Sports.

"Дуже поганий день для нас. Це не той виступ, якого ми хотіли. Для мене не має значення, вдома чи на виїзді: поразка для Манчестер Юнайтед — це завжди погано. У нас їх вже занадто багато в цьому сезоні.

Не думаю, що їм було комфортно. Але нам знову не вистачило сміливості та віри в те, що результат буде на нашому боці. Ми зробили це проти Саутгемптона за вісім чи десять хвилин до кінця, ми мали зробити це сьогодні, принаймні, повірити трохи більше, мати трохи більше хоробрості й не втомлюватися від відповідальності.

Невже такі результати будуть і далі? Не може бути. Я розумію погляд зі сторони. Але ми не можемо спокійно думати, що це нормально. Тому що це не так. Я тут не для того, щоб програвати матчі і бути в тому становищі, в якому ми зараз перебуваємо. Але я знаю, що ніхто в цій роздягальні не хоче програвати, а якщо хтось хоче, то він не може бути тут.

Для мене це не має значення. Це ще одна втрата для нас. Неважливо, скільки разів вони перемагали нас. Я пам'ятаю, як у минулому вони не виграли тут жодного матчу. Це нічого не змінить. Головне, що зміниться для нас, — це те, що ми не взяли сьогодні три очки. Вітаю їх, вони провели хорошу гру і заслужено перемогли", — сказав Фернандеш.