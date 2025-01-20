Англія

Є умова, за якої гравець майже гарантовано залишить клуб улітку.

Дортмундська Боруссія в поточному сезоні може мати який завгодно невдалий виступ, проте в її складі все одно перебувають кілька цікавих футболістів, довкола яких буде чимало чуток найближчим часом.

Один із них — англійський нападник Джеймі Байно-Гіттенс, інтерес щодо якого раніше висловлювали мюнхенська Баварія та лондонський Челсі.

До переліку потенційних претендентів останнім часом почали відносити також і англійський Манчестер Юнайтед, тоді як "джмелі" визначились із сумою, яку хочуть отримати за свого 20-річного виконавця.

При цьому відхід футболіста цієї зими є майже виключеним, тоді як акцент у визначенні його майбутнього буде робитись за підсумками виступів Боруссії в поточному сезон — якщо клуб опинитись поза межами Ліги чемпіонів УЄФА на наступну кампанію, Гіттенс залишить його розташування.

Наразі на рахунку Джеймі 11 голів та п’ять гольових передач у 26 матчах.