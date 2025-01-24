Правий захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер на правах оренди поповнив склад Мілана, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Англієць представлятиме "россонері" до кінця сезону-2024/25. Гранд отримав право викупити 34-річного гравця після цього. 

У Мілані Вокер носитиме футболку з 32-м номером.

Протягом поточної кампанії захисник взяв участь у 18 матчах всіх турнірів, не відзначившись результативними діями.