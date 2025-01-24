Англійський фулбек усе ж перебрався до чемпіонату Італії.
Кайл Вокер, фото Мілан
24 січня 2025, 21:42
Правий захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер на правах оренди поповнив склад Мілана, передає офіційний сайт клубу Серії А.
Англієць представлятиме "россонері" до кінця сезону-2024/25. Гранд отримав право викупити 34-річного гравця після цього.
У Мілані Вокер носитиме футболку з 32-м номером.
Протягом поточної кампанії захисник взяв участь у 18 матчах всіх турнірів, не відзначившись результативними діями.